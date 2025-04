La Pro Recco è in finale di Euro Cup

Recco giocherà una finale Europea: il pareggio nella vasca del Sabadell per 10-10, dopo il 16-6 dell'andata, permette ai biancocelesti di qualificarsi per l'ultimo atto di Euro Cup contro il Radnicki. L'andata si disputerà in Serbia il 10 Maggio, il.

Saranno Pro Recco e Savona a contendersi la Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto maschile: questo l’esito delle semifinali andate in scena alla Piscina Comunale “F. Scandone” di Napoli. Nelle sfide del penultimo atto il Savona ha sconfitto per 10-6 il Brescia, mentre la Pro Recco ha piegato a fatica il Trieste, battuto per 5-4. Il Savona sorprende il Brescia scappando via nel primo quarto, chiuso in vantaggio per 3-1, bissando il parziale anche nella seconda frazione, arrivando sul 6-2 a metà ... 🔗oasport.it

Pro Recco e Rari Nantes Savona si giocheranno la trentatreesima Coppa Italia Unipol. Nelle semifinali al Centro Federale Felice Scandone di Napoli abdica l'AN Brescia, campione uscente. I lombardi di Bovo soccombono 10-6 contro la RN Savona, che torna a contendersi una finale di Coppa Italia... 🔗genovatoday.it

Manca un turno alla conclusione della regular season di serie A1 maschile. Poi sarà volata scudetto e spareggi salvezza. Nella venticinquesima e penultima giornata si gioca tutti allo stesso orario: Pro Recco e Brescia proseguono la loro marcia trionfale. Vincono e convincono contro due avversari... 🔗genovatoday.it

