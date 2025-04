Ilrestodelcarlino.it - La polemica sui rifiuti: "Feste e mancato ritiro: regole poco chiare"

Le festività pasquali appena trascorse hanno fatto emergere le problematiche dei ‘recuperi’ nella raccolta deidi Alea. A seconda del giorno in cui cade la festività, infatti, prima o seconda parte della settimana, il giorno di raccolta varia. La modalità non sembra essere del tutto chiara e a molti è sfuggito che l’umido viene trattato diversamente rispetto alle altre frazioni.A sottolineare le mancanze del sistema di questi giorni è il Partito Democratico. "Una grande confusione è stata generata dal macchinoso modo di calcolare quando non viene effettuato il– si legge in una nota diffuso dal gruppo consiliare Dem –. Come se non bastasse, l’ecocalendario dell’app Alea Ambiente non è aggiornato, segnando ilanche nei giorni che non dovrebbero esserci".Sempre dalla App è giunta una comunicazione che specifica che domani, 25 aprile, ci saranno i ritiri nonostante sia un festivo.