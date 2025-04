Ilrestodelcarlino.it - La piena del Po avanza . Il muro d’acqua nel Delta: "Cruciali le prossime ore"

Ladel fiume Po sta transitando proprio in queste ore nel tratto tra Pontelagoscuro e i rami del. I valori delche procede verso il mare sono superiori alla seconda soglia di criticità (quella moderata, colore arancione), seppure i livelli siano fortunatamente in decrescita.Si prevede che nella maggior parte di queste aree i livelli rimangano sopra la soglia 2 di criticità ancora per le24 ore, per poi scendere verso quella che è la criticità ordinaria (colore giallo). Mentre alla sezione di Ariano si stima il permanere del livello arancione per le36 ore.Sarà fondamentale per l’andamento delladel Grande Fiume che il mare sia in grado di ’ricevere’ questa imponente massa. Grande la curiosità in questi giorni lungo le sponde del fiume.