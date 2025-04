Linkiesta.it - La pace trumpiana in Ucraina è solamente un’ignobile farsa

Leggi su Linkiesta.it

È davvero difficile concedere il beneficio del dubbio e della buona fede a quanti in Italia continuano a prendere sul serio, dopo averli addirittura presi a modello, i cosiddetti sforzi diplomatici di Donald Trump. Dall’inizio di questa ignobilepolitici, giornalisti e pseudo-analisti non hanno fatto altro che gridare: visto, c’era bisogno di aspettare Trump per avere finalmente una seria iniziativa di? Ecco, ripetevano, che cosa avrebbe dovuto fare l’Europa (se non addirittura, secondo i più sprovvisti di ogni senso del ridicolo, l’Italia). Loro ce lo avevano detto subito. Ebbene, se fossero in buona fede, dopo avere sostenuto che l’iniziativaera la dimostrazione delle loro tesi, ora dovrebbero trarne la logica conclusione e riconoscere l’inconsistenza di entrambe, per non dire l’empia idiozia.