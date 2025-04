La nuova vita di Eleonora Pedron tra Roma e Monte Carlo

Eleonora Pedron, ex Miss Italia e psicologa in erba. Eleonora Pedron: tra sogni e realtà, la vita da pendolare per amore su Donne Magazine.

Scrive ecodelcinema.com: Eleonora Pedron e Fabio Troiano: un amore equilibrato tra sogni professionali e progetti familiari - Eleonora Pedron, ex Miss Italia e studentessa di psicologia, intraprende un tirocinio a Roma mentre gestisce la relazione con l'attore Fabio Troiano e le responsabilità di madre a Monte Carlo.

Da gossip.it: ''A volte parliamo anche di fare un bambino tutto nostro'': Eleonora Pedron rivela i progetti con Fabio Troiano e la paura della proposta di nozze - La 42enne felice del legame con l’attore 50enne: “Ci piacciamo così: equilibrati, ma scombinati” I due stanno insieme dal 2019: lei ora sogna da ...

Come scrive msn.com: Fabio Troiano e il suo compleanno in coppia con Eleonora Pedron - Fabio Troiano ha condiviso sui social una foto assieme alla donna che lo ama, Eleonora Pedron. mentre sono seduti al ristorante in un momento di brindisi con lei in occasione dei suoi 50 anni.