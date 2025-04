La nuova verità processuale e quel rapporto irrazionale tra madre e figlio vi racconto il caso Saman Abbas

Leggi su Fanpage.it

Il primo processo si era concluso con l’assoluzione dei due cugini di, poi in appello condannati all'ergastolo. Come si è arrivati a questo risultato? In questa storia sin dall’inizio non c’è mai stata la pistola fumante, un elemento probatorio indiscutibile che potesse accertare chi uccisesul viottolo sterrato davanti alla cascina agricola dove la famiglia lavorava le terre.