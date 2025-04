La nuova scuola elementare di viale Torino è pronta

nuova scuola elementare aprirà lunedì 5 maggio, quando le alunne e gli alunni delle due sezioni della scuola ’2 Agosto 1849’, da tutti conosciuta come scuola elementare di via Saffi, entreranno nella nuova scuola di viale Torino, dove i lavori sono stati appena ultimati con un investimento di 7 milioni di euro, con una consistente revisione dei prezzi legata alla pandemia e alla guerra in Ucraina, che hanno fatto schizzare i costi delle materie prime.A tal riguardo sono state fatte delle revisioni dei prezzi come in tutti i cantieri e il Comune è in attesa dell’ultima revisione prezzi oggetto del finanziamento ministeriale. Ilrestodelcarlino.it - La nuova scuola elementare di viale Torino è pronta Leggi su Ilrestodelcarlino.it Questa primavera a Cesenatico si vive un grande fermento per le opere pubbliche e in prospettiva per dei progetti e degli accordi fra pubblico e privato che cambieranno il volto di alcune zone della città. Laaprirà lunedì 5 maggio, quando le alunne e gli alunni delle due sezioni della’2 Agosto 1849’, da tutti conosciuta comedi via Saffi, entreranno nelladi, dove i lavori sono stati appena ultimati con un investimento di 7 milioni di euro, con una consistente revisione dei prezzi legata alla pandemia e alla guerra in Ucraina, che hanno fatto schizzare i costi delle materie prime.A tal riguardo sono state fatte delle revisioni dei prezzi come in tutti i cantieri e il Comune è in attesa dell’ultima revisione prezzi oggetto del finanziamento ministeriale.

