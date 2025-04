La nuova Mercedes personalizzata di Russell fa furore a Monte Carlo persino tra gli altri piloti F1

Russell ha conquistato Monte Carlo al volante della sua Mercedes-AMG One. La rarissima hypercar ha attirato l'attenzione di fan e colleghi, tra cui Alexander Albon, stupito dall’esclusiva vettura ibrida da oltre mille cavalli. Leggi su Fanpage.it Georgeha conquistatoal volante della sua-AMG One. La rarissima hypercar ha attirato l'attenzione di fan e colleghi, tra cui Alexander Albon, stupito dall’esclusiva vettura ibrida da oltre mille cavalli.

