La nuova diplomazia di Marco Rubio

Ilfoglio.it - La nuova diplomazia di Marco Rubio Leggi su Ilfoglio.it Ad ascoltare chi tutte le mattine entra nel palazzo intitolato a Harry S Truman a Washington, quartier generale del dipartimento di stato americano, nelle ultime settimane l’aria fra i diplomatici . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Rubio annuncia riorganizzazione del dipartimento di Stato. In arrivo ufficio per le minacce emergenti; Rubio ridisegna il Dipartimento di Stato; America first: Rubio taglia e ridimensiona gli Esteri; Droni russi su Dnipro, Zelensky: A Parigi una nuova iniziativa diplomatica; Chi è Marco Rubio, l'uomo alla guida della nuova diplomazia muscolare di Trump.

Secondo msn.com: Rubio ridisegna il Dipartimento di Stato - Marco Rubio ha annunciato una riorganizzazione del Dipartimento di Stato per allineare anche la diplomazia Usa all’agenda dell’America first, che prevede tagli di costi inutili e personale in eccesso ...

Lo riporta ilmanifesto.it: Rubio cala la mannaia sul Dipartimento di stato - Usa (Internazionale) Il Segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato una riforma radicale del Dipartimento di Stato, che ha l'obiettivo di ridurre il personale del 15%. Verranno eliminati 132 uffici ...

Si legge su ilsole24ore.com: Rubio annuncia riorganizzazione del dipartimento di Stato. In arrivo ufficio per le minacce emergenti - Marco Rubio propone una riorganizzazione radicale del dipartimento di Stato per promuovere gli interessi nazionali dell'America nel XXI secolo. Accantonata chiusura di diverse ambasciate e sedi diplom ...