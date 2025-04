Lanazione.it - La Nag gallery espone il ritratto realizzato da Sigifredo

Anche il mondo dell’arte rende omaggio a Papa Francesco, al quale tra l’altro piaceva tantissimo ammirare quadri e sculture quando aveva un po’ di tempo libero. Un tributo che in questi giorni non ha lasciato indifferenti coloro che passeggiano nel centro storico di Pietrasanta, dai residenti ai turisti. Ad attirare la loro attenzione è il grandeesposto alla "Nag", in via Stagi (nella foto il titolare Vincenzo Nobile),nel 2018 dall’artista ecuadorianoCamacho Briceño, da tanto tempo innamorato della Versilia. "Si tratta di un olio su tela – spiega Nobile – che ho voluto esporre come tributo e testimonianza. Vorrei tenerlo in vetrina anche a maggio. Ho scelto questoanche perché ci piace ricordare Papa Francesco sorridente". Una scelta non casuale dato che alcune opere dell’artista sono esposte in Vaticano, al quale Sigifrido ha di recente donato un altro dipinto dedicato al "Sacro Cuore".