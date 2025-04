La morte di Federico Troletti una manovra azzardata dietro la tragedia sulla Provinciale

manovra azzardata dietro la morte di Federico Troletti, il 48enne poliziotto nuotatore di Malegno che ha perso la vita nel pomeriggio di martedì in un incidente in moto.Il conducente del furgone che lo precedeva, un 71enne della Turchia di casa in provincia di Cuneo, avrebbe compiuto un’inversione a U sulla Provinciale 510. Arrestato (ai domiciliari) per omicidio stradale - si tratta del primo caso di applicazione a Brescia della fattispecie del nuovo codice della strada, con arresto facoltativo - è stato rimesso in libertà dal magistrato, che in considerazione della sua incensuratezza e della condotta tenuta dopo lo schianto non ha ritenuto fondate le esigenze cautelari. L’indagato (per omicidio stradale e lesioni gravissime) attenderà quindi l’udienza di convalida da libero. Ilgiorno.it - La morte di Federico Troletti, una manovra azzardata dietro la tragedia sulla Provinciale Leggi su Ilgiorno.it Piancamuno (Brescia) – C’è unaladi, il 48enne poliziotto nuotatore di Malegno che ha perso la vita nel pomeriggio di martedì in un incidente in moto.Il conducente del furgone che lo precedeva, un 71enne della Turchia di casa in provincia di Cuneo, avrebbe compiuto un’inversione a U510. Arrestato (ai domiciliari) per omicidio stradale - si tratta del primo caso di applicazione a Brescia della fattispecie del nuovo codice della strada, con arresto facoltativo - è stato rimesso in libertà dal magistrato, che in considerazione della sua incensuratezza e della condotta tenuta dopo lo schianto non ha ritenuto fondate le esigenze cautelari. L’indagato (per omicidio stradale e lesioni gravissime) attenderà quindi l’udienza di convalida da libero.

