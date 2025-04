La mobilitazione della Misericordia

della morte della beata Maria Margherita Caiani, fondatrice delle suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano, non è passato inosservato da parte di papa Francesco. L’anniversario (la morte della beata Caiani è avvenuta l’8 agosto 1921), che si è celebrato lungo tutto un anno dall’agosto 2020 all’agosto 2021 nelle numerose case dell’Istituto, in Italia e all’estero, è stato accompagnato da un messaggio che il Santo Padre ha voluto inviare alle suore francescane Minime del Sacro Cuore. Si era nel pieno del duro periodo della pandemia da covid quando le suore Minime hanno fatto memoria della vita e degli insegnamenti della fondatrice, diventando un’occasione di speranza per la comunità poggese e non solo. Lo sprone di papa Francesco è stato di continuare il cammino avviato dalla Beata Caiani "guardando anche alle sfide del futuro" incarnando "nel nostro tempo le specificità del vostro carisma". Lanazione.it - La mobilitazione della Misericordia Leggi su Lanazione.it PRATO Il centenariomortebeata Maria Margherita Caiani, fondatrice delle suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano, non è passato inosservato da parte di papa Francesco. L’anniversario (la mortebeata Caiani è avvenuta l’8 agosto 1921), che si è celebrato lungo tutto un anno dall’agosto 2020 all’agosto 2021 nelle numerose case dell’Istituto, in Italia e all’estero, è stato accompagnato da un messaggio che il Santo Padre ha voluto inviare alle suore francescane Minime del Sacro Cuore. Si era nel pieno del duro periodopandemia da covid quando le suore Minime hanno fatto memoriavita e degli insegnamentifondatrice, diventando un’occasione di speranza per la comunità poggese e non solo. Lo sprone di papa Francesco è stato di continuare il cammino avviato dalla Beata Caiani "guardando anche alle sfide del futuro" incarnando "nel nostro tempo le specificità del vostro carisma".

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Verso i funerali, la mobilitazione. Partiti per Roma i primi volontari: Sicurezza e pronto intervento; A Roma cinque squadre della Misericordia di Prato per i funerali di papa Francesco; Ventimiglia, incidente tra moto e auto: mobilitazione di soccorsi a Latte (Foto); Verso i funerali, la mobilitazione. Partiti per Roma i primi volontari: Sicurezza e pronto intervento; Donna dispersa, massiccia mobilitazione in zona ospedale.

Scrive msn.com: La mobilitazione della Misericordia - Il ricordo: "Quando ci ha benedette e stretto la mano ci ha riconosciute come le religiose presenti all’assedio della Natività". Nell’enciclica Dilexit nos il ponteficie scrisse: "Il vostro amore risc ...

Come scrive msn.com: Verso i funerali, la mobilitazione. Partiti per Roma i primi volontari: "Sicurezza e pronto intervento" - "Andiamo con il desiderio di portare il nostro commosso cordoglio alla salma di Papa Francesco. Faremo la nostra parte prestando il servizio" ha detto Riccardo Fantacci, direttore dei servizi della Mi ...

lalucedimaria.it scrive: Novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia, quarto giorno - Si comincia il Venerdì Santo in preparazione alla Festa della Divina Misericordia, la prima domenica dopo Pasqua o domenica in Albis. Questa Novena fu composta da Santa Faustina Kowalska (Glogowiec, ...