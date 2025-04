La mia occasione d oro intervista a Walter Pugliesi

Walter Pugliesi doveva combattere all'evento Milano in the Cage, era tra i protagonisti della card, anzi, e dopo quella vittoria per sottomissione al secondo round la sua carriera sembrava aver preso lo slancio. Bellator MMA, ai tempi seconda promotion mondiale per importanza, aveva deciso di ingaggiarlo per un evento previsto sempre a Milano, ma a quel punto è successo qualcosa: Pugliesi è stato rimosso dalla card senza spiegazioni, e poi è sparito dai radar sportivi tra lo stupore di fan e addetti ai lavori. Dall'ultima volta che ci siamo visti, quindi, non è più entrato nell'ottagono.Adesso, dopo così tanto tempo, il volto del fighter lombardo torna finalmente su una locandina, in occasione dello sbarco in Italia del circuito Bare-Knuckle Fighting Championship (BKFC), con l'evento BKFC 73.

