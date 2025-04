La maglia Rosa 2025 del Giro d’Italia FOTO

IUMAN, nuovo naming del brand Intimissimi Uomo e leader nel settore dell'underwear maschile, torna con grande orgoglio a vestire il Giro d'Italia, annunciando la sponsorizzazione della maglia Rosa, regina della competizione.Il Brand, parte del Gruppo Oniverse, dopo la passata pluriennale sponsorizzazione della maglia Bianca, conferma e consolida il legame con il Giro, un evento che promuove l'Italia, l'unione e lo sport, per un mese di competizione indimenticabile.All'evento di presentazione, che si è tenuto presso lo Store IUMAN – Intimissimi Uomo nel cuore di Verona, hanno partecipato Matteo Veronesi, Membro del Board Oniverse; Alessandro Soave, General Manager IUMAN; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events; Damiano Cunego, veronese doc, e vincitore del Giro d'Italia 2004 oltre ai rappresentanti delle istituzioni, degli sponsor e dei media.

