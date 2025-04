Ilgiorno.it - La maglia in spalla. Per i Tigrotti ricordo prezioso

Leggi su Ilgiorno.it

Anche il calcio bustocco rende omaggio a Papa Francesco, la fotografia del Santo Padre sorridente, sulle spalle l’inconfondibiledei “”, ad accompagnarla le parole della società: "Aurora Pro Patria 1919 esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, simbolo dei valori cristiani ed esempio di carità, pace e solidarietà". L’immagine è unparticolare, di quando nel settembre 2013, il Pro Patria Club, con il presidente Roberto Centenaro, organizzò il viaggio a Roma con tappa in piazza San Pietro.I tifosi bustocchi avevano preparato un omaggio per il Santo Padre, tifoso della squadra argentina del San Lorenzo e appassionato di calcio, che aveva praticato in gioventù, unabiancoblù dedicata, con il nome di Francesco stampato. Già, ma c’era un problema: come far arrivare laal Pontefice? Una sola la soluzione per i tifosi bustocchi, si trattava di lanciarla, un lancio perfetto, mentre davanti ai fedeli in piazza San Pietro il Santo Padre passava con la Papamobile.