La lotta partigiana dei più piccoli

lotta partigiana dei più piccoli il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - La lotta partigiana dei più piccoli Leggi su Cms.ilmanifesto.it A leggere le dediche e i ringraziamenti, gli autori che scrivono libri per ragazzi e ragazze dedicati alla Resistenza lo fanno miscelando con attenzione mestiere, impegno civile e ricerca storica. . Ladei piùil manifesto.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Flora, la staffetta bambina che andava nel bosco da sola; Una targa per la madre costituente Teresa Mattei e per il fratello Gianfranco, entrambi partigiani; Libri sulla Resistenza partigiana per bambini e ragazzi; Cos’è stata la Resistenza italiana e come raccontarla ai bambini; 5 libri da leggere per spiegare la Resistenza ai bambini.