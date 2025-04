La libertà un bene da custodire tutti in piazza per 80esimo della Liberazione

MESAGNE – Domani, venerdì 25 aprile, la città di Mesagne si prepara a celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una serie di eventi che coinvolgeranno l'intera cittadinanza. La manifestazione, dal titolo "La libertà, un bene da custodire", vedrà la partecipazione.

La festa della libertà conquistata: "Patrimonio che ci appartiene e che dobbiamo custodire" - L’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia sarà celebrato alla Spezia con numerose iniziative promosse dal Comune e dal Comitato unitario della Resistenza e presentate ieri mattina in una conferenza stampa dal sindaco Pierluigi Peracchini, dal capitano di vascello Mario D’Auria, capo ufficio Presidio di Marina Nord, dal copresidente del Comitato unitario della Resistenza Giorgio Pagano e dal membro del Comitato stesso, Nicola Carozza. 🔗lanazione.it

