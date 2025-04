La legge di chi usa i treni regionali Milano così vicina e così lontana

vicina i territori, l’altro li allontana. Dopo un recente viaggio a Roma in treno Alta Velocità riflettevo su questo. Milano-Roma, oggi, con l’AV si percorre in circa tre ore, in un ambiente confortevole e con servizi ristoro apprezzabili. Ricordo quando, circa vent’anni fa, per la stessa tratta e con i treni veloci del tempo (Pendolino), servivano più di cinque ore di viaggio e non certo confortevoli. Milano capitale degli affari, Roma capitale d’Italia e meta turistica mondiale avvicinate da un servizio ferroviario competitivo e in costante crescita di utenti. Lo stesso vale per la tratta Torino-Milano,meno di un’ora, due città in una, grazie al treno. E noi pendolari locali? Un’ora, secondo tabella orario, forse un po’ di piu ma potrebbero diventare anche due ore per meno di 40 km. Ilgiorno.it - La “legge“ di chi usa i treni regionali: Milano così vicina e così lontana Leggi su Ilgiorno.it Moroni Un treno efficiente avi territori, l’altro li al. Dopo un recente viaggio a Roma in treno Alta Velocità riflettevo su questo.-Roma, oggi, con l’AV si percorre in circa tre ore, in un ambiente confortevole e con servizi ristoro apprezzabili. Ricordo quando, circa vent’anni fa, per la stessa tratta e con iveloci del tempo (Pendolino), servivano più di cinque ore di viaggio e non certo confortevoli.capitale degli affari, Roma capitale d’Italia e meta turistica mondiale avte da un servizio ferroviario competitivo e in costante crescita di utenti. Lo stesso vale per la tratta Torino-,meno di un’ora, due città in una, grazie al treno. E noi pendolari locali? Un’ora, secondo tabella orario, forse un po’ di piu ma potrebbero diventare anche due ore per meno di 40 km.

