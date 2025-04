La guerra di Tonga

guerra in Ucraina. È un inutile massacro e molte delle colpe sono di Zelensky e di Biden. Ma questo i giornali non ce lo dicono.Katia Rondanivia emailGentile lettrice, se dovessimo elencare le cose che i giornali non dicono o su cui mentono, non basterebbe l’elenco del telefono di Tokyo. Però un ripasso ogni tanto della stampa bugiarda e propagandista ci vuole. Eccolo: “A un mese dall’invasione appare evidente che Putin ha fallito” (M. Molinari, Repubblica, 27.3.22). “40 democrazie sono più ricche e più forti della Russia. Non c’è match, vinciamo noi” (Beppe Severgnini, La7, 1.5.22). “Le sanzioni sono un successo completo. Il massimo impatto sarà quest’estate” (Mario Draghi, 31.5.22). “I tank russi con i chip delle lavatrici. L’armata rossa di vergogna” (M. Stefanini, Libero, 14. Leggi su Lanotiziagiornale.it Non vedo l‘ora che finisca lain Ucraina. È un inutile massacro e molte delle colpe sono di Zelensky e di Biden. Ma questo i giornali non ce lo dicono.Katia Rondanivia emailGentile lettrice, se dovessimo elencare le cose che i giornali non dicono o su cui mentono, non basterebbe l’elenco del telefono di Tokyo. Però un ripasso ogni tanto della stampa bugiarda e propagandista ci vuole. Eccolo: “A un mese dall’invasione appare evidente che Putin ha fallito” (M. Molinari, Repubblica, 27.3.22). “40 democrazie sono più ricche e più forti della Russia. Non c’è match, vinciamo noi” (Beppe Severgnini, La7, 1.5.22). “Le sanzioni sono un successo completo. Il massimo impatto sarà quest’estate” (Mario Draghi, 31.5.22). “I tank russi con i chip delle lavatrici. L’armata rossa di vergogna” (M. Stefanini, Libero, 14.

