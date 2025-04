La finale di Coppa Italia sarà Bologna Milan i rossoblu battono ancora l8217Empoli per lo storico traguardo

Bologna batte 2-1 l'Empoli anche al ritorno qualificandosi alla finale della Coppa Italia 2024-2025 contro il Milan: traguardo storico per i rossoblu che tornano nell'ultimo atto della competizione nazionale a distanza di 51 anni dall'ultima volta. Quarta finale in due anni invece per l'allenatore dei felsinei Vincenzo Italiano. Leggi su Fanpage.it Dopo la netta vittoria dell'andata, ilbatte 2-1 l'Empoli anche al ritorno qualificandosi alladella2024-2025 contro ilper iche tornano nell'ultimo atto della competizione nazionale a distanza di 51 anni dall'ultima volta. Quartain due anni invece per l'allenatore dei felsinei Vincenzono.

di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

