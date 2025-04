La Ferrari vince nel WEC ad Imola Il mondiale è possibile

Imola, la Ferrari può considerarsi una delle pretendenti al titolo? Oasport.it - La Ferrari vince nel WEC ad Imola. Il mondiale è possibile? Leggi su Oasport.it Beatrice Frangione e Luca Preti ospitano il giornalista Luca Pellegrini per parlare del campionato WEC. Dopo la spettacolare gara di, lapuò considerarsi una delle pretendenti al titolo?

