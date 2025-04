La disinformazione su X e la morte di Papa Francesco

morte di Papa Francesco sono tante le teorie. Molte però sono frutto della disinformazione. A rivelarlo l'analisi realizzata da Cyabra, in collaborazione con Arcadia e Kite Group. Lo studio ha infatti analizzato le conversazioni online su X tra il 14 e il 21 aprile. Sotto la lente di ingrandimento 2.538 profili – sia autentici che falsi – che hanno generato complessivamente 3.139 post e commenti. Risultato? Suddividendoli in positivi, negativi o neutri si è scoperto come il 25% ha mostrato un sentiment negativo, il 13,4% positivo e il 61,5% neutro.Tra le disinformazioni, la narrazione più diffusa e dominante sulle cause della morte si è concentrata sulle false responsabilità addossate al Vice Presidente statunitense J.D. Vance che aveva incontrato il Pontefice la domenica di Pasqua. Liberoquotidiano.it - La disinformazione su X e la morte di Papa Francesco Leggi su Liberoquotidiano.it Sulladisono tante le teorie. Molte però sono frutto della. A rivelarlo l'analisi realizzata da Cyabra, in collaborazione con Arcadia e Kite Group. Lo studio ha infatti analizzato le conversazioni online su X tra il 14 e il 21 aprile. Sotto la lente di ingrandimento 2.538 profili – sia autentici che falsi – che hanno generato complessivamente 3.139 post e commenti. Risultato? Suddividendoli in positivi, negativi o neutri si è scoperto come il 25% ha mostrato un sentiment negativo, il 13,4% positivo e il 61,5% neutro.Tra le disinformazioni, la narrazione più diffusa e dominante sulle cause dellasi è concentrata sulle false responsabilità addossate al Vice Presidente statunitense J.D. Vance che aveva incontrato il Pontefice la domenica di Pasqua.

