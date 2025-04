La diffamazione al ex procuratore Vincenzo Barbaro in diretta facebook assolto Cateno De Luca

Cateno De Luca, già sindaco di Messina, querelato dall’ex procuratore generale della Corte d’Appello di Messina Vincenzo Barbaro. De Luca era accusato di aver diffamato durante una diretta facebook l'ex procuratore che considerare. Messinatoday.it - La diffamazione all'ex procuratore Vincenzo Barbaro in diretta facebook, assolto Cateno De Luca Leggi su Messinatoday.it È stato oggi prosciolto dal Tribunale di Reggio Calabria,De, già sindaco di Messina, querelato dall’exgenerale della Corte d’Appello di Messina. Deera accusato di aver diffamato durante unal'exche considerare.

