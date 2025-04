La chiusura della bara di Papa Francesco quando e come sarà il nuovo rito

rito della chiusura della bara di Papa Francesco. Alle 20 di domani, nella basilica di San Pietro, si svolgerà la cerimonia che precede la ‘terza stazione’ (ovvero la tumulazione) dell’ultimo viaggio terreno del Pontefice che, dopo una lunga malattia, ha esalato l’ultimo respiro proprio il lunedì dell’Angelo nella sua residenza alla Domus Sanctae Marthae nella Città del Vaticano.Il rito sarà presieduto dal cardinale Kevin Farrell, Camerlengo. Lo prevede il nuovo ‘Ordo exsequiarum romani pontificis’: il libro liturgico dedicato alle esequie del Romano Pontefice che, proprio un anno fa (il 29 aprile 2024), è stato modificato dallo stesso Bergoglio per rendere il rito più semplice e più vicino ai fedeli. Sabato si terranno i funerali solenni. Roma - 23 Aprile 2025 Traslazione della bara del Santo Padre Pontefice Francesco Nella Foto: bara del Santo Padre Pontefice Francesco?Andrea Bracaglia- AGENZIA ALDO LIVERANI SAS L’omaggio dei fedeli La salma del Santo Padre è esposta da ieri mattina in San Pietro per l'omaggio dei fedeli, che ha avuto una grandissima affluenza con migliaia di persone in fila per salutare l’amatissimo Papa venuto “dalla fine del mondo”, come aveva detto Francesco la sera dell’investititura al Soglio Pontificio. Quotidiano.net - La chiusura della bara di Papa Francesco: quando e come sarà il nuovo rito Leggi su Quotidiano.net Roma, 24 aprile 2025 – Si terrà il 25 aprile ildi. Alle 20 di domani, nella basilica di San Pietro, si svolgerà la cerimonia che precede la ‘terza stazione’ (ovvero la tumulazione) dell’ultimo viaggio terreno del Pontefice che, dopo una lunga malattia, ha esalato l’ultimo respiro proprio il lunedì dell’Angelo nella sua residenza alla Domus Sanctae Marthae nella Città del Vaticano.Ilpresieduto dal cardinale Kevin Farrell, Camerlengo. Lo prevede il‘Ordo exsequiarum romani pontificis’: il libro liturgico dedicato alle esequie del Romano Pontefice che, proprio un anno fa (il 29 aprile 2024), è stato modificato dallo stesso Bergoglio per rendere ilpiù semplice e più vicino ai fedeli. Sabato si terranno i funerali solenni. Roma - 23 Aprile 2025 Traslazionedel Santo Padre PonteficeNella Foto:del Santo Padre Pontefice?Andrea Bracaglia- AGENZIA ALDO LIVERANI SAS L’omaggio dei fedeli La salma del Santo Padre è esposta da ieri mattina in San Pietro per l'omaggio dei fedeli, che ha avuto una grandissima affluenza con migliaia di persone in fila per salutare l’amatissimovenuto “dalla fine del mondo”,aveva dettola sera dell’investititura al Soglio Pontificio.

