Ilrestodelcarlino.it - La Cassazione riapre il caso Balestri. Imprenditore morto, i giudici:: "Ipotizzare un risarcimento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quattordici anni dopo la storia giudiziaria (il primo atto a Forlì fu del 2011) su Luigi ’Gino’(foto) non è ancora chiusa. A tenere le finestre aperte sulla vicenda del fondatore della ’’ – agenzia pubblicitaria attiva dagli anni Sessanta – è la Corte di, che ordina di fare un passo indietro, alla Corte d’Appello di Bologna.A dire il vero gli anni passati dalla morte disono più di 15. Il decesso è del 6 gennaio 2010. A Madonna di Campiglio. L’, 75 anni, cinque giorni prima era caduto dalle scale nel suo appartamento di montagna. Non s’è più ripreso. Poi il calvario è proseguito: per 600 giorni il corpo diè stato conservato in una cella frigorifera dell’obitorio. La famiglia (moglie e due figli) fece causa per il decesso.