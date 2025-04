Ilgiorno.it - La campagna di Desio. Quattro candidati per il dopo Gargiulo

Leggi su Ilgiorno.it

Salvo la sorpresissima dell’ultima ora, sarannoche scenderanno in campo alle elezioni amministrative per la conquista della poltrona di sindaco a, unico Comune della Brianza al rinnovo in questa tornata elettorale. L’inserimento dell’ultima ora è possibile: il termine per la presentazione delle liste è fissato per sabato a mezzogiorno. È tuttavia una possibilità esclusivamente teorica.Nomi nuovi non si sono proprio sentiti e, agire in segreto quando si tratta di raccogliere firme per presentare la candidatura, non è proprio da tutti. I nomi, dunque, saranno. Il centrodestra si ripresenta compatto con tutti i partiti del centrodestra intenzionati a sostenere la candidatura del vicesindaco uscente Andrea Villa, lui della Lega ma voluto anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia, con l’aggiunta di Lombardia Ideale e Indipendenza.