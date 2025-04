La 29 edizione di Tovaglia a Quadri torna in una versione rivista e adattata alla scena del Teatro di Anghiari

edizione di Tovaglia a Quadri (Premio Nazionale della Critica e finalista ai Premi Ubu 2024), torna in una versione rivista e adattata alla scena del Teatro di Anghiari. Il Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub presenta sabato 26 aprile,alle 21.00 e domenica 27 aprile, alle 17.30 Mattimonio di Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini per la regia di Andrea MerendelliChe cosa racconta Mattimonio? Franco Basaglia e Agostino Pirella e prima di loro Arnaldo Pieraccini: cosa sono le storie dei matti? Quella di Adalgisa Conti, ragazza di Anghiari rinchiusa 70 anni ai Tetti Rossi di Arezzo. Un pezzo di questa storia salterà in aria con una bomba, e i pezzi sono arrivati fino a noi, come i confetti di un matrimonio che si celebra oggi ad Anghiari, terra di matti.

