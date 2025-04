Quifinanza.it - L’89% dei cittadini vuole più politiche per il clima, il progetto per ottenerle

Uninternazionale ha scoperto, attraverso una serie di sondaggi eseguiti in tutti i Paesi del mondo, che una percentuale tra l’80% edelle persone vorrebbe che il proprio governo facesse di più per affrontare i problemi causati dai cambiamentitici. Lo stesso sondaggio ha però scoperto che le stesse persone hanno molta meno fiducia che i loro consostengano questa battaglia.In media meno del 50% degli intervistati ritiene che il resto delle persone la pensi al suo stesso modo sul. Questo significa che c’è una percezione distorta della volontà di cambiare il modo in cui i governi agiscono per l’ambiente. Per questa ragione è nato unper mostrare meglio, a livello mediatico, questa maggioranza silenziosa, The 89 Percent Project.La maggioranza silenziosa ed ecologistaIl sondaggio, pubblicato su Naturete Change, ha mostrato anche altri dati interessanti.