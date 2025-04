Kiev salgono a 12 i morti del raid russo E Trump bacchetta Putin 8220Non sono contento Vladimir fermati8221

Kiev Trump ha commentato: "Non sono contento degli attacchi russi su Kiev. Non necessari e con tempismo pessimo. Muoiono 5000 soldati a settimana. Vladimir, fermati! Facciamo in modo che l'accordo di pace si concluda". Leggi su Fanpage.it Dopo la strage diha commentato: "Nondegli attacchi russi su. Non necessari e con tempismo pessimo. Muoiono 5000 soldati a settimana., fermati! Facciamo in modo che l'accordo di pace si concluda".

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Su questo argomento da altre fonti: Kiev, 'salgono a 12 i morti del raid russo nella capitale'; Kiev, 'salgono a 12 i morti del raid russo nella capitale'; Raid russo su Kiev: dodici morti e 90 feriti | Ucraina: Putin dimostra solo il desiderio di uccidere | Trump: Vladimir fermati; Cremlino: Sulla Crimea la pensiamo come Trump, lui a Putin: Vladimir basta attacchi a Kiev; Kiev, salgono a 12 i morti del raid russo. E Trump bacchetta Putin: Non sono contento. Vladimir, fermati.

Da msn.com: Kiev, 'salgono a 12 i morti del raid russo nella capitale' - (ANSA) - ROMA, 24 APR - Il bilancio delle vittime del massiccio attacco missilistico russo su Kiev è salito a 12 morti. I soccorritori hanno estratto i corpi di altre due vittime da sotto le macerie d ...

Scrive ansa.it: Attacco russo su Kiev, almeno 12 morti. Trump a Putin: 'Vladimir, basta con gli attacchi a Kiev' - Il Cremlino: 'La posizione di Trump sulla Crimea è come la nostra'. Zelensky abbrevia la visita in Sudafrica. L'Ue: la Russia parla un linguaggio di violenza e terrore, non di pace (ANSA) ...

Si legge su ilsole24ore.com: Raid russo su Kiev, 12 morti e 70 feriti. Trump a Putin: «Basta con gli attacchi» - Poco dopo la mezzanotte un attacco russo con droni e missili a colpito la capitale Kiev. Da quel momento si aggiornano vittime e feriti. Continua a salire il bilancio, arrivando ad almeno nove morti e ...