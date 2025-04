Kate Middleton la nuova scuola di George al centro di pensanti inchieste

Kate Middleton potrebbe essersi già pentita di aver scelto il Marlborough College come nuova scuola di George. Infatti, l’istituto è oggetto di inchieste della polizia, a seguito di pesanti accuse su ex insegnanti. Ma procediamo con ordine.Kate Middleton pentita della sua decisioneLe preoccupazioni per i figli non finiscono mai, anche quando si pensa di aver preso la decisione migliore per loro. Come è successo a Kate Middleton. La Principessa del Galles ha appena finito di festeggiare i sette anni del suo terzogenito Louis, nato il 23 aprile, che si trova ad affrontare un problema importante del figlio maggiore, George.Per mesi, a quanto dicono fonti interne a Kensington Palace, William e Kate hanno discusso su dove iscrivere il prossimo anno il futuro Re inglese. Il Principe voleva la sua ex scuola, Eton, ma la Principessa era contraria, giudicando l’istituto solo maschile, troppo snob e tradizionalista. Dilei.it - Kate Middleton, la nuova scuola di George al centro di pensanti inchieste Leggi su Dilei.it potrebbe essersi già pentita di aver scelto il Marlborough College comedi. Infatti, l’istituto è oggetto didella polizia, a seguito di pesanti accuse su ex insegnanti. Ma procediamo con ordine.pentita della sua decisioneLe preoccupazioni per i figli non finiscono mai, anche quando si pensa di aver preso la decisione migliore per loro. Come è successo a. La Principessa del Galles ha appena finito di festeggiare i sette anni del suo terzogenito Louis, nato il 23 aprile, che si trova ad affrontare un problema importante del figlio maggiore,.Per mesi, a quanto dicono fonti interne a Kensington Palace, William ehanno discusso su dove iscrivere il prossimo anno il futuro Re inglese. Il Principe voleva la sua ex, Eton, ma la Principessa era contraria, giudicando l’istituto solo maschile, troppo snob e tradizionalista.

