Ilfoglio.it - Karol Linetty sa adattarsi

Leggi su Ilfoglio.it

Al giornalista che gli chiese se quel diciannovenne che aveva appena convocato in Nazionale fosse più simile a Luka Modric o a Sami Khedira, il commissario tecnico Adam Nawalka sbuffò, allargò le braccia, scosse la testa. Poi sibilò: “Non ha una domanda migliore?”. Il giornalista non aveva una domanda migliore. Insistette chiedendogli cosa la Polonia doveva aspettarsi da. Adam Nawalka rispose che non aveva idea di cosa doveva aspettarsi la Polonia, lui però si aspettava “dedizione e forza d’animo”. Sottolineò che sicuramente non sarebbe rimasto deluso, perché “se c’è qualcosa che il ragazzo ha in abbondanza è proprio dedizione e forza d’animo. Lasciate perdere Modric o Khedira. Del primo non ha la classe, del secondo non ha il fisico, ma ha dedizione e forza d’animo. E questo basta per rendersi indispensabili”.