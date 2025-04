Juventus su De Cuyper del Bruges sorpassato in testa allo strano campionato belga

Bruges e lo supera al primo posto in classifica. Leggi su Calciomercato.com Grazie a un goal di Alessio Castro-Montes, il Royale Union Saint-Gilloise vince 1-0 sul campo dele lo supera al primo posto in classifica.

Su questo argomento da altre fonti

di Redazione JuventusNews24De Cuyper Juventus, il Club Brugge fissa il prezzo: così l’affare va in porto, ma occhio alla concorrenza. Tutte le novità sul terzino classe 2000 Tra i nomi accostati al calciomercato Juventus in queste ultime settimane c’è anche quello di Maxim De Cuyper, terzino sinistro classe 2000 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Brugge nel corso di questa stagione. 🔗juventusnews24.com

In piena corsa per il quarto posto il Milan non perde di vista il mercato. La dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili per la prossima... 🔗calciomercato.com

I riflettori della Serie A si accendono su Maxim De Cuyper, terzino sinistro classe 2000 del Bruges e ultima idea della Juventus per il mercato... 🔗calciomercato.com

Juventus su De Cuyper del Bruges, superato dall'Anversa nello strano campionato del Belgio; Chi è Maxim De Cuyper, l'esterno del Brugge che piace alla Juventus come erede di Cambiaso; Juve, in casa Bruges piace De Cuyper per il post Cambiaso: c'è anche il Milan; Calciomercato Juventus, sfida al Milan per De Cuyper: il punto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Juventus su De Cuyper del Bruges, superato dall'Anversa nello strano campionato del Belgio - Grazie a un goal di Alessio Castro-Montes, l`Anversa vince 1-0 sul campo del Bruges e lo supera al primo posto in classifica nel campionato belga. Che, dalla stagione. 🔗msn.com

De Cuyper Juve, bianconeri pronti ad andare all’assalto del terzino del Club Brugge! Tutte le novità sul belga - De Cuyper Juve, bianconeri pronti ad andare all’assalto del terzino del Club Brugge! Tutte le novità sul belga, già affrontato ai gironi di Champions C’è anche il calciomercato Juve in corsa per De Cu ... 🔗juventusnews24.com

De Cuyper nella lista degli obiettivi della Juve, ma c'è anche il Milan - Maxim De Cuyper, terzino sinistro classe 2000 del Bruges e della nazionale belga, resta nella lista degli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione. Sul giocatore, come riportato ... 🔗tuttojuve.com