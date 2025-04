Juventus Next Gen un calciatore bianconero sbarca in Kings League con le Zebras C’è l’annuncio del presidente Campolunghi

Juventus Next Gen, un bianconero in Kings League? l’annuncio del presidente delle Zebras CampolunghiLa Kings League Italy vede tra le squadre protagoniste anche le Zebras FC, team guidato dallo streamer Luca Campolunghi ed affiancato dalla Juventus. Quello bianconero è il primo club italiano ad aver avviato una collaborazione di questo tipo in Kings League. Durante l’after Kings su Twitch, Campolunghi ha parlato anche del possibile impiego di un calciatore della Juventus Next Gen. Le sue parole. Zebras – «Un Next Gen in Kings League? Vediamo. Chi mi conosce sa, per come sono fatto, se anche dovessimo andare a Parigi a vivere il sogno, se ho avuto tre wild card che mi hanno portato lì, togliere chi si è sacrificato non lo farei mai». .com Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, un calciatore bianconero sbarca in Kings League con le Zebras? C’è l’annuncio del presidente Campolunghi Leggi su Juventusnews24.com Gen, unindeldelleLaItaly vede tra le squadre protagoniste anche leFC, team guidato dallo streamer Lucaed affiancato dalla. Quelloè il primo club italiano ad aver avviato una collaborazione di questo tipo in. Durante l’aftersu Twitch,ha parlato anche del possibile impiego di undellaGen. Le sue parole.– «UnGen in? Vediamo. Chi mi conosce sa, per come sono fatto, se anche dovessimo andare a Parigi a vivere il sogno, se ho avuto tre wild card che mi hanno portato lì, togliere chi si è sacrificato non lo farei mai». .com

di Redazione JuventusNews24Daffara ci crede: le parole del portiere della Juventus Next Gen anche sul suo futuro. Le dichiarazioni Giovanni Daffara, portiere classe 2004, ha parlato a Ultimo Uomo. Le parole del portiere della Juventus Next Gen anche sul suo possibile futuro in bianconero. DAFFARA – «Uscire può essere un rischio, senza dubbio. E non dico che sia necessariamente una cosa negativa, anzi, perché ogni esperienza ti fa crescere – anche solo andare a vivere da solo in un’altra ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24 Convocati Juventus Next Gen per il match di oggi contro il Potenza: Brambilla chiama ancora una volta Adzic. Poi un ritorno importante In campo oggi anche la Juventus Next Gen, attesa dalla trasferta in casa del Potenza valevole per la 27esima giornata di Serie C. Diramati i convocati di mister Brambilla, che chiama ancora Adzic come accaduto già contro il Benevento. 🔗juventusnews24.com

di Marco BaridonMulazzi Sion, il terzino della Juventus Next Gen saluta a titolo definitivo: le ultimissime di mercato Tutto fatto per il passaggio di Mulazzi al Sion, squadra che milita in Svizzera dove il mercato si chiuderà il 17 febbraio. Come appreso da Juventusnews24, l’ormai ex terzino della Juventus Next Gen, che ha giocato oggi il match contro il Potenza, partirà domani per iniziare la sua nuova avventura. 🔗juventusnews24.com

