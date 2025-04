Juventus infortunio per Vlahovic quando torna

infortunio di Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus. Oggi, giovedì 24 aprile, il centravanti serbo si sottoporrà agli esami strumentali dopo essere stato sostituito nella partita contro il Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A e persa dai bianconeri 1-0. L'attaccante ha avvertito un fastidio muscolare ed è stato sostituito . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – L'di Dusantiene in ansia la. Oggi, giovedì 24 aprile, il centravanti serbo si sottoporrà agli esami strumentali dopo essere stato sostituito nella partita contro il Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A e persa dai bianconeri 1-0. L'attaccante ha avvertito un fastidio muscolare ed è stato sostituito .

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Infortunio Vlahovic, quando torna in campo l'attaccante della Juve; Perché Vlahovic è uscito dopo il primo tempo di Parma-Juventus: infortunio o scelta tecnica?; Juventus, infortunio Vlahovic: quando torna in campo; Juventus-Milan: Vlahovic si allena in gruppo, differenziato per Conceição; Infortunio Vlahovic, c'è la data del rientro: ecco quando torna.

Da msn.com: Juventus, infortunio per Vlahovic: quando torna - (Adnkronos) - L'infortunio di Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus. Oggi, giovedì 24 aprile, il centravanti serbo si sottoporrà agli esami strumentali dopo essere stato sostituito nella partita c ...

Riporta tag24.it: Juventus, ansia per l'infortunio di Vlahovic: come sta e quando torna l'attaccante - Quando torna Vlahovic? Andiamo a scoprire le condizioni dell'attaccante della Juventus dopo il nuovo infortunio.

Scrive gaeta.it: l’infortunio di dusan vlahovic preoccupa la juventus a pochi giorni dalla sfida al monza - L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic si è infortunato muscolarmente contro il Parma e oggi 24 aprile si sottoporrà a esami per valutare tempi di recupero in vista delle prossime partite di Serie ...