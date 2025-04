Juventus colpo di scena intreccio di mercato con Osimhen

mercato Juventus continua ad essere alla ricerca di un nuovo centravanti vista l'attuale situazione. La Juventus deve assolutamente mettersi alle spalle il ko di Parma se vuole ancora coltivare la speranza di qualificarsi alla prossima Champions League. Le vittorie nello stesso turno di campionato di tutte le altre inseguitrici hanno reso ancora più amaro il boccone di domenica pomeriggio. La fortuna dei bianconeri è che il destino è ancora nelle proprie mani perché se è vero che il quarto posto è attualmente occupato dal Bologna, la Juventus può ancora assicurarsi aritmeticamente la Champions vincendole tutte poiché affronterà i felsinsei tra due giornate. Calciomercato Juve, alla ricerca della nuova punta. I problemi della Juve non si limitano al campo. Infatti una delle situazioni da sistemare il prima possibile quest'estate è quella degli attaccanti: Vlahovic è lontanissimo da rinnovare con i colori bianconeri, Kolo Muani è a distanza di qualche settimana dal suo rientro a Parigi mentre per Milik si parla addirittura di rescissione di contratto.

I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo in Italia. Questa volta, ad esser protagonista potrebbe essere il Napoli di Antonio Conte. Nessuno si sarebbe mai aspettato una stagione come quella del Napoli. Il club azzurro, dopo un’annata di dimenticare, ha “assimilato” in pochissimo tempo i concetti di Antonio Conte. Quest’ultimo, è di natura un “vincente” e non a caso anche alla Corte del ... 🔗spazionapoli.it

di Redazione JuventusNews24Nico Paz Juventus, clamoroso colpo di scena sull’obiettivo dei bianconeri: tutti i dettagli sul talento spagnolo Nuovi aggiornamenti sul futuro di Nico Paz, talento spagnolo di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Como. Sul calciatore classe 2004 c’erano gli occhi dell’Inter ed era stato accostato anche al calciomercato Juve ma, secondo quanto riportato da ... 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juventus: ecco il colpo di scena! Interesse di un big club per l’attaccante, contatti già avviati! Le ultime e la notizia Secondo quanto riferito dal giornalista Buchi Laba (amico dell’ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen), l’Arsenal avrebbe preso già contatti la settimana scorsa con l’entourage dell’attaccante in forza al Galatasaray. Osimhen, nel mirino anche del mercato Juve, è ... 🔗calcionews24.com

