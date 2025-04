Juve Tether supera il 10 delle quote e diventa secondo azionista del club

Tether fa sul serio con il calcio. Il colosso delle criptovalute, entrato ufficialmente nella Juventus lo scorso febbraio, ha annunciato in un comunicato di aver superato il 10% del capitale del club bianconero. "Siamo orgogliosi di diventare un azionista significativo della Juventus, un club con una storia, un marchio e una base di .L'articolo Juve, Tether supera il 10% delle quote e diventa secondo azionista del club proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –fa sul serio con il calcio. Il colossocriptovalute, entrato ufficialmente nellantus lo scorso febbraio, ha annunciato in un comunicato di averto il 10% del capitale delbianconero. "Siamo orgogliosi dire unsignificativo dellantus, uncon una storia, un marchio e una base di .L'articoloil 10%delproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Juve, Tether supera il 10% delle quote e diventa il secondo azionista; Juve, Tether supera il 10% delle quote e diventa secondo azionista del club; Tether acquista altre quote della Juventus: superato il 10% del capitale; Juventus: la crypto società Tether supera il 10%. È pronta anche per aumento capitale; Juve, Tether Investments compra altre azioni: il gruppo delle cripovalute supera il 10%.

Scrive msn.com: Juve, Tether acquista altre quote: superato il 10% del capitale, ha 6,18% dei diritti di voto - Tether, la società di criptovalute entrata ufficialmente nella Juventus lo scorso 19 febbraio con una partecipazione pari al 5,015% delle azioni con diritto di voto, quota che equivale a circa l'8%, p ...

Come scrive gazzetta.it: Il colosso delle criptovalute aumenta la sua partecipazione nel club bianconero: "Pronti a partecipare a un aumento di capitale" - Il colosso delle criptovalute aumenta la sua partecipazione nel club bianconero: "Pronti a partecipare a un aumento di capitale" ...

Riporta msn.com: Juve, Tether Investments compra altre azioni: il gruppo delle cripovalute supera il 10% - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...