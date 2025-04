Juve Monza Tudor pronto a cambiare per tornare a conquistare i 3 punti due titolarissimi rischiano il posto Novità su Koopmeiners

Juve Monza, Tudor pronto a cambiare per tornare a conquistare i 3 punti: i possibili cambi di formazioneDopo la brutta prestazione contro il Parma, la Juve è pronta a ripartite per sfidare il Monza. Una partita assolutamente da vincere contro l’ultima in classifica: secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Tudor starebbe già pensando a qualche cambiamento.Vlahovic, le cui condizioni verrà monitorate dopo il problema alla coscia, e Cambiaso potrebbero iniziare la sfida di domenica in panchina con Koopmeiners pronto a ritornare in gruppo. .com Juventusnews24.com - Juve Monza, Tudor pronto a cambiare per tornare a conquistare i 3 punti: due titolarissimi rischiano il posto. Novità su Koopmeiners Leggi su Juventusnews24.com peri 3: i possibili cambi di formazioneDopo la brutta prestazione contro il Parma, laè pronta a ripartite per sfidare il. Una partita assolutamente da vincere contro l’ultima in classifica: secondo quanto riportato da Sport Mediaset,starebbe già pensando a qualche cambiamento.Vlahovic, le cui condizioni verrà monitorate dopo il problema alla coscia, e Cambiaso potrebbero iniziare la sfida di domenica in panchina cona riin gruppo. .com

