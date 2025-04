Serieanews.com - Juve, dopo Huijsen un’altra pesante beffa: questo big finisce al Napoli

Leggi su Serieanews.com

, arrivaclamorosa: un gioiello lasciato andare troppo in fretta è esploso ed ora va albigal(Ansa Foto) – SerieAnewsAccompagnare i giovani talenti al calcio professionistico dalla Primavera, valorizzandoli e dando loro l’opportunità di arrivare poi nel calcio del conta. Con questa idea è nata laU23, poi ribattezzata in Next Gen, la seconda squadra della società bianconera militante in Serie C.Un vero e proprio serbatoio per la prima squadra ma anche per i bilanci attraverso le cessioni in grado di generare plusvalenze dal duplice obiettivo. Da un lato far respirare i conti e dall’altro finanziare, poi, le campagne acquisti della prima squadra. La missione sta riuscendo a metà: nell’ultima sessione estiva di mercato laha incassato cifre notevoli per la cessione dei suoi talenti cresciuti in casa.