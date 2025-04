Oasport.it - Judo, Italia con tre podi nel day-2 degli Europei a Podgorica. Manca l’oro

Calato il sipario sulla seconda giornata2025 di. Sui tatami di(Montenegro), la Nazionalena ha portato il computo complessivo delle medaglie conquistate a cinque (2 argenti e 3 bronzi). Nel day-2 isono stati tre, anche se la gratificazione della medaglia d’oro non è arrivata.Il riferimento va in particolare a Manuel Lombardo, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore nei -73 kg. Non era un confronto facile quello che attendeva il piemontese, contro il russo Danil Lavrentev (n.3 del ranking). Un match in cui il russo ha sfruttato i falsi attacchi di Lombardo (due shido) per avere dalla sua l’inerzia della sfida. Sotto di due sanzioni, ilkano è stato costretto a recuperare, esponendosi alle prese del forte avversario, che con un’immobilizzazione ben fatta ha fatto calare il sipario.