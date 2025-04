JOVIC PROFESSIONISTA VERO ORA IL RINNOVO IL MILAN HA UN 9 IN CASA

JOVIC ha dimostrato di essere un VERO PROFESSIONISTA e ora merita il RINNOVO con il MILAN. Ne parla il nostro Stefano Bressi nel video Pianetamilan.it - JOVIC PROFESSIONISTA VERO, ORA IL RINNOVO! IL MILAN HA UN 9 IN CASA Leggi su Pianetamilan.it Lukaha dimostrato di essere une ora merita ilcon il. Ne parla il nostro Stefano Bressi nel video

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Riporta informazione.it: Altro che Gimenez, è Jovic il vero bomber del Milan: ora il rinnovo - Tutti ad aspettare Gimenez e invece era Jovic. Il serbo sembra rinato in questo 2025, dopo essere ricomparso a Napoli nel corso di una stagione da epurato (o quasi). Fuori dalla lista Champions, poi o ...

Da gazzetta.it: Jovic, il Milan ha... qualche chilo in meno e un centravanti in più - La rivincita dell'attaccante serbo, che sta attraversando un momento di forma eccezionale anche grazie - Conceiçao dixit - a un calo di peso. Gol importanti per il rinnovo di contratto ...

Come scrive eurosport.it: Luka Jovic, il jolly di Sergio Conceicao: la Coppa Italia deciderà il futuro al Milan dell'attaccante serbo e del tecnico portoghese - CALCIO - Luka Jovic ha messo la firma sul derby con due gol e ha lanciato il Milan verso la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio: una gara che diventa ...