Jovic masterclass la notte da sogno fa sperare i rossoneri

Jovic: notte da leoni nel Derby. I numeri dell’attaccante serboLuka?Jovic ha scelto il momento perfetto per lasciare il segno. Nel derby di Coppa Italia contro l’Inter l’attaccante serbo ha vissuto, con ogni probabilità, la serata più brillante della sua carriera recente. Ha messo a segno due gol che hanno trascinato il Milan in finale, impreziositi da una prova di grande completezza. Ha ripulito palloni difficili, servito i compagni con giocate raffinate e lottato su ogni contrasto con un’intensità che raramente gli si era vista addosso da quando veste il rossonero. Soprattutto, ha giocato con il sorriso, segno di un feeling ritrovato dopo mesi complicati. Difficile immaginare, appena tre mesi fa, che il Diavolo avrebbe conquistato il derby grazie a un Jovic protagonista assoluto; eppure è successo. Dailymilan.it - Jovic masterclass, la notte da sogno fa sperare i rossoneri Leggi su Dailymilan.it da leoni nel Derby. I numeri dell’attaccante serboLuka?ha scelto il momento perfetto per lasciare il segno. Nel derby di Coppa Italia contro l’Inter l’attaccante serbo ha vissuto, con ogni probabilità, la serata più brillante della sua carriera recente. Ha messo a segno due gol che hanno trascinato il Milan in finale, impreziositi da una prova di grande completezza. Ha ripulito palloni difficili, servito i compagni con giocate raffinate e lottato su ogni contrasto con un’intensità che raramente gli si era vista addosso da quando veste il rossonero. Soprattutto, ha giocato con il sorriso, segno di un feeling ritrovato dopo mesi complicati. Difficile immaginare, appena tre mesi fa, che il Diavolo avrebbe conquistato il derby grazie a unprotagonista assoluto; eppure è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Su questo argomento da altre fonti: Jovic masterclass, la notte da sogno fa sperare i rossoneri.

Risulta da informazione.it: Le pagelle di Jovic - Una notte da sogno che vale (quasi) i 60 milioni spesi dal Real Madrid - Una notte da sogno che vale (quasi) i 60 milioni spesi dal Real Madrid Pioggia di 8 in pagella per Luka Jovic, eroe a sorpresa del derby di Milano in Coppa Italia con una doppietta. 'Ogni volta che sf ...