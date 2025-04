Jovic masterclass la notte da sogno fa sperare i rossoneri

Jovic: notte da leoni nel Derby. I numeri dell’attaccante serboLuka?Jovic ha scelto il momento perfetto per lasciare il segno. Nel derby di Coppa Italia contro l’Inter l’attaccante serbo ha vissuto, con ogni probabilità, la serata più brillante della sua carriera recente. Ha messo a segno due gol che hannoL'articolo Jovic masterclass, la notte da sogno fa sperare i rossoneri proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Jovic masterclass, la notte da sogno fa sperare i rossoneri Leggi su Ilprimatonazionale.it da leoni nel Derby. I numeri dell’attaccante serboLuka?ha scelto il momento perfetto per lasciare il segno. Nel derby di Coppa Italia contro l’Inter l’attaccante serbo ha vissuto, con ogni probabilità, la serata più brillante della sua carriera recente. Ha messo a segno due gol che hannoL'articolo, ladafaproviene da Il Primato Nazionale.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ne parlano su altre fonti: Jovic masterclass, la notte da sogno fa sperare i rossoneri; Jovic masterclass, la notte da sogno fa sperare i rossoneri; Jovic masterclass la notte da sogno fa sperare i rossoneri.

Riporta informazione.it: Le pagelle di Jovic - Una notte da sogno che vale (quasi) i 60 milioni spesi dal Real Madrid - Una notte da sogno che vale (quasi) i 60 milioni spesi dal Real Madrid Pioggia di 8 in pagella per Luka Jovic, eroe a sorpresa del derby di Milano in Coppa Italia con una doppietta. 'Ogni volta che sf ...

Risulta da eurosport.it: Luka Jovic, il jolly di Sergio Conceicao: la Coppa Italia deciderà il futuro al Milan dell'attaccante serbo e del tecnico portoghese - CALCIO - Luka Jovic ha messo la firma sul derby con due gol e ha lanciato il Milan verso la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio: una gara che diventa ...