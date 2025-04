Oasport.it - Jannik Sinner raggiunge le 52 settimane consecutive da n.1: il tennista italiano sempre più nell’elite

Il 10 giugno 2024 il regno diè iniziato e almeno fino all’8 giugno di quest’anno ilaltoatesino rimarrà sul trono del ranking ATP. Sono le conseguenze del forfait al Masters1000 di Madrid di Carlos Alcaraz, a causa di un problema all’adduttore. Pertanto, aritmeticamente, il pusterese può dar seguito alla propria leadership, iniziata al termine del Roland Garros 2024 e certa almeno fino all’edizione dello Slam parigino di quest’anno., infatti, in questo modo sarà testa di serie n.1 sia a Roma che a Parigi, visto quanto sta accadendo, ma c’è il rischio di giocare con Alcaraz prima dell’atto conclusivo, dal momento che l’iberico nel Major francese potrebbe essere n.3. Da capire quello che deciderà di fare Carlitos in relazione agli Internazionali d’Italia.Dal punto di storico,sarà quindi in vetta per almeno 52ed è un dato che lo accomuna a pochi tennisti della storia.