Jacobelli parla di Allarme acceso per l’Inter dopo le due sconfitte contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia. questo il suo pensiero.CONVINZIONE NEFASTA – A Radio Radio, Xavier Jacobelli stupito dal KO dell’Inter contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: «Ero personalmente convinto che l’Inter, nonostante le fatiche di quest’ultimo periodo, sarebbe riuscito a qualificarsi per la finale. Invece il Milan ha giocato la migliore partita della stagione, credo nettamente superiore anche dal punto di vista della qualità tecnica al 3-2 del 6 gennaio scorso, grazie al quale si impose nella finale di Supercoppa a Riyad. La spiegazione più chiara di questa sconfitta risiede nell’enorme fatica profusa in quest’ultimo periodo».Allarme – Ancora Jacobelli che lancia un avviso ai nerazzurri dopo le due sconfitte di fila contro Bologna e appunto Milan: «D’altra parte negli ultimi 18 giorni, l’Inter ha affrontato (nell’ordine): Milan; Parma; Bayern; Cagliari; Bayern; Bologna e di nuovo Milan. Inter-news.it - Jacobelli: «Inter, due KO consecutivi? Allarme! Ora serve questo» Leggi su Inter-news.it parla diacceso per l’dopo le due sconfitte contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia.il suo pensiero.CONVINZIONE NEFASTA – A Radio Radio, Xavierstupito dal KO dell’contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: «Ero personalmente convinto che l’, nonostante le fatiche di quest’ultimo periodo, sarebbe riuscito a qualificarsi per la finale. Invece il Milan ha giocato la migliore partita della stagione, credo nettamente superiore anche dal punto di vista della qualità tecnica al 3-2 del 6 gennaio scorso, grazie al quale si impose nella finale di Supercoppa a Riyad. La spiegazione più chiara di questa sconfitta risiede nell’enorme fatica profusa in quest’ultimo periodo».– Ancorache lancia un avviso ai nerazzurri dopo le due sconfitte di fila contro Bologna e appunto Milan: «D’altra parte negli ultimi 18 giorni, l’ha affrontato (nell’ordine): Milan; Parma; Bayern; Cagliari; Bayern; Bologna e di nuovo Milan.

San Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell'evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell'Inter.

L'Inter di Inzaghi grazie alla bravura dei suoi giocatori ed allenatore è costretto ad un tour de force non indifferente. Xavier Jacobelli presenta il derby di Coppa Italia con un'Inter favorita ed un Milan assetato di riscatto. CONVINZIONE – L'Inter domani affronterà il Milan in coppa Italia, l'unica squadra quest'anno che è riuscita a mettere in crisi le certezze dei nerazzurri più di una

Rummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l'abbiamo cercato in estate, vi spiego…» Le parole del doppio ex In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato cosi della sfida che vedrà Bayern Monaco e Inter sfidarsi in Champions League: SFIDA BAYERN INTER- «Sono le mie due squadre del cuore e non

