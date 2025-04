Iva Zanicchi rivela Cosa mi chiedono sempre per strada

strada mi fermano e mi dicono: dai attacca Zingara!": Iva Zanicchi lo ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera, aggiungendo in modo scherzoso che si tratta di una sorta di "tormento. Anche se adesso a dir la verità mi chiedono anche le barzellette". Parlando degli errori fatti durante la carriera, ha spiegato: "Io credo di essere la cantante che ha fatto più errori nella sua vita, artisticamente parlando. Ho fatto di tutto e di più. Soltanto che la gente, non so perché, mi ama lo stesso. Ad esempio ho alternato generi molto sofisticati a canzoni per bambini, canzoni impegnate a brani troppo leggeri, a volte dovevo essere più coerente, ma me ne sono fregata". ge:kolumbus:liberoquotidiano:41898152 Sul fronte politica, poi, ha detto che anche quello è stato un errore: "In Italia non la perdonano a nessuno e non l’hanno perdonata neanche a me. Liberoquotidiano.it - Iva Zanicchi rivela: "Cosa mi chiedono sempre per strada" Leggi su Liberoquotidiano.it "Ho inciso mille canzoni, ma quando sono in giro permi fermano e mi dicono: dai attacca Zingara!": Ivalo hato in un'intervista al Corriere della Sera, aggiungendo in modo scherzoso che si tratta di una sorta di "tormento. Anche se adesso a dir la verità mianche le barzellette". Parlando degli errori fatti durante la carriera, ha spiegato: "Io credo di essere la cantante che ha fatto più errori nella sua vita, artisticamente parlando. Ho fatto di tutto e di più. Soltanto che la gente, non so perché, mi ama lo stesso. Ad esempio ho alternato generi molto sofisticati a canzoni per bambini, canzoni impegnate a brani troppo leggeri, a volte dovevo essere più coerente, ma me ne sono fregata". ge:kolumbus:liberoquotidiano:41898152 Sul fronte politica, poi, ha detto che anche quello è stato un errore: "In Italia non la perdonano a nessuno e non l’hanno perdonata neanche a me.

