Itinerance in Jam in scena a Ruvo di Puglia

In occasione della giornata internazionale della danza è in programma, martedì 29 aprile, ore 20:20, al Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, lo spettacolo Itinerance in Jam con i danzatori Ezio Schiavulli e Gabriele Montaruli e i musicisti Gilberto Bufi e Luca Tomasicchio.

