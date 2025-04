Italia da passerella perché tutti vogliono sfilare qui

Italia, destinazione prediletta. Sempre più maison del lusso scelgono di presentare qui le sfilate dedicate alle stagioni intermedie. Le cosiddette Cruise o Resort, nate una quindicina di anni fa, sono collezioni originariamente studiate per vestire i ricchi clienti americani e europei in vacanza in luoghi paradisiaci durante i mesi invernali. Per questo sono tradizionalmente allestite in posti eccezionali: Louis Vuitton nel 2017 è volato a Rio de Janeiro, nel 2021 è stato il turno di Chanel a Dubai, Dior nel 2023 è arrivato a Mumbai, mentre l’anno scorso Balenciaga ha scelto Shanghai. Di recente però, l’Europa si è affermata come una delle mete favorite.Nel 2021 lo stesso Dior ha organizzato una sfilata spettacolare per le strade di Lecce. Amica.it - Italia da passerella: perché tutti vogliono sfilare qui Leggi su Amica.it , destinazione prediletta. Sempre più maison del lusso scelgono di presentare qui le sfilate dedicate alle stagioni intermedie. Le cosiddette Cruise o Resort, nate una quindicina di anni fa, sono collezioni originariamente studiate per vestire i ricchi clienti americani e europei in vacanza in luoghi paradisiaci durante i mesi invernali. Per questo sono tradizionalmente allestite in posti eccezionali: Louis Vuitton nel 2017 è volato a Rio de Janeiro, nel 2021 è stato il turno di Chanel a Dubai, Dior nel 2023 è arrivato a Mumbai, mentre l’anno scorso Balenciaga ha scelto Shanghai. Di recente però, l’Europa si è affermata come una delle mete favorite.Nel 2021 lo stesso Dior ha organizzato una sfilata spettacolare per le strade di Lecce.

