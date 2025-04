ISOLA DEI FAMOSI IL PROMO CON VERONICA GENTILI SCATENA I SOCIAL TRA PRO E CONTRO

ISOLA dei FAMOSI sta per tornare su Canale 5 e finalmente arriva il PROMO ufficiale con VERONICA GENTILI protagonista assoluta, al suo debutto alla conduzione di un reality.Grande novità e grande attesa sui SOCIAL che non hanno fatto attendere le loro reazioni tra entusiasmo e critiche. Ecco il video trasmesso sulle reti Mediaset. Vi piace?Al suo fianco troveremo Simona Ventura, già padrona di casa delle gloriose edizioni di Rai2, come opinionista mentre Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato in Honduras.ISOLA DEI FAMOSI 2025: IL PROMOhttps://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com1745512941934.mp4Ti potrebbe interessare anche.ISOLA DEI FAMOSI: TUTTI (O QUASI) I VIP DEL CAST. IL REALITY POTREBBE PARTIRE A BREVEL'articolo ISOLA DEI FAMOSI: IL PROMO CON VERONICA GENTILI SCATENA I SOCIAL TRA PRO E CONTRO proviene da BUBINO. Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: IL PROMO CON VERONICA GENTILI SCATENA I SOCIAL TRA PRO E CONTRO Leggi su Bubinoblog L’deista per tornare su Canale 5 e finalmente arriva ilufficiale conprotagonista assoluta, al suo debutto alla conduzione di un reality.Grande novità e grande attesa suiche non hanno fatto attendere le loro reazioni tra entusiasmo e critiche. Ecco il video trasmesso sulle reti Mediaset. Vi piace?Al suo fianco troveremo Simona Ventura, già padrona di casa delle gloriose edizioni di Rai2, come opinionista mentre Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato in Honduras.DEI2025: ILhttps://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com1745512941934.mp4Ti potrebbe interessare anche.DEI: TUTTI (O QUASI) I VIP DEL CAST. IL REALITY POTREBBE PARTIRE A BREVEL'articoloDEI: ILCONTRA PRO Eproviene da BUBINO.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Isola dei Famosi 2025 concorrenti: Camilla Giorgi, Antonella Mosetti e pure... Ecco i naufraghi - Rumor; L'Isola dei Famosi, Veronica Gentili conduce la nuova edizione al via a maggio; Isola dei Famosi 2025: chi ci sarà alla conduzione?; Ilary Blasi presenta The Couple: il promo del nuovo reality game di Canale 5; “Isola dei Famosi”, il video di Ilary Blasi: “Cari naufraghi, arrangiatevi”.

Scrive cinezapping.com: Da Amici all’Isola dei Famosi: colpaccio per Veronica Gentili, chi arriva - Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi all'Isola dei Famosi: ecco chi sbarca in Honduras tra i naufraghi. Web in delirio.

Secondo msn.com: Isola dei Famosi, ecco quando inizia la nuova edizione condotta da Veronica Gentili - Quando inizia la nuova edizione de L'Isola dei Famosi? Ecco la data di debutto del reality show che, questo anno, vedrà la conduzione di Veronica Gentili.

msn.com scrive: Isola dei Famosi, anticipazioni: quando inizia, i concorrenti, la conduttrice Veronica Gentili e il ritorno di Camila Giorgi - Dopo il “Grande Fratello” e “The Couple”, i reality su Mediaset non si apprestano a fermarsi. È in arrivo la nuova stagione dell’Isola dei famosi che, ...