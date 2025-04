Iris Versari secondo Walter Veltroni Il lieto fine non è per lei ma per noi Ci insegna a evitare l’indifferenza

Walter Veltroni, lei è l’autore di ‘Iris, la libertà’, che presenta oggi alle 16 alla Sala Bernabei di Modigliana e alle 21 in municipio a Forlì (diretta anche in streaming sul canale YouTube del Comune): che effetto le fa trovarsi a parlare della sua protagonista, Iris Versari, vicino al luogo della sua morte e a dove fu appeso il cadavere?"Ci sono già stato in Romagna quando scrivevo il romanzo: a Tredozio, a Faenza, nella casa dove viveva con i genitori a Portico e che è davvero isolata, e ovviamente in piazza Saffi. Sarà molto emozionante".Iris non è l’unica donna protagonista della Resistenza. Perché proprio lei?"Non volevo parlare solo di una partigiana, ma di una ragazza che cerca la libertà, che non accettava il destino designato per lei dalla società del tempo: quello di essere moglie e madre". Ilrestodelcarlino.it - Iris Versari secondo Walter Veltroni: "Il lieto fine non è per lei ma per noi. Ci insegna a evitare l’indifferenza" Leggi su Ilrestodelcarlino.it , lei è l’autore di ‘, la libertà’, che presenta oggi alle 16 alla Sala Bernabei di Modigliana e alle 21 in municipio a Forlì (diretta anche in streaming sul canale YouTube del Comune): che effetto le fa trovarsi a parlare della sua protagonista,, vicino al luogo della sua morte e a dove fu appeso il cadavere?"Ci sono già stato in Romagna quando scrivevo il romanzo: a Tredozio, a Faenza, nella casa dove viveva con i genitori a Portico e che è davvero isolata, e ovviamente in piazza Saffi. Sarà molto emozionante".non è l’unica donna protagonista della Resistenza. Perché proprio lei?"Non volevo parlare solo di una partigiana, ma di una ragazza che cerca la libertà, che non accettava il destino designato per lei dalla società del tempo: quello di essere moglie e madre".

