Iren ok al bilancio e dividendi Luca Dal Fabbro presidente confermato al vertice del Cda

Iren ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari a 212.507.129,19 euro così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025, come segue:• Quanto ad Euro 10.625. Ilpiacenza.it - Iren, ok al bilancio e dividendi: Luca Dal Fabbro presidente confermato al vertice del Cda Leggi su Ilpiacenza.it L’assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato ild’esercizio al 31 dicembre 2024 e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari a 212.507.129,19 euro così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025, come segue:• Quanto ad Euro 10.625.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le notizie più recenti da fonti esterne: Iren, ok al bilancio e dividendi: Luca Dal Fabbro presidente confermato al vertice del Cda; Iren, ok da soci a bilancio, dividendo e nuovo CdA. Luca Dal Fabbro presidente; Iren, i dati di bilancio del 2024. Dividendo 2025 di 0,1283 euro; Iren, ok dei soci a bilancio e dividendo: Paola Girdinio nel Cda; Iren, i dati di bilancio del 2023. Dividendo 2024 di 0,1188 euro.

Lo riporta finanza.repubblica.it: Iren, ok da soci a bilancio, dividendo e nuovo CdA. Luca Dal Fabbro presidente - (Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Iren, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e un dividendo di 0,1283 euro; il dividendo sarà pos ...

Risulta da lospiffero.com: Iren: ok bilancio e dividendo 0,128 euro, confermato Dal Fabbro - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Iren ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la proposta di dividendo pari a 0,1283 euro per azione. L'Assemblea ha inoltre confermato Luca ...

Segnala ansa.it: Gli azionisti di Iren approvano il bilancio e il dividendo - Gli azionisti di Iren hanno approvato il bilancio 2024, chiuso con un utile di 212,5 milioni di euro e i dividendi per 430 milioni di euro complessivi. (ANSA) ...